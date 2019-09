Açores na rota do furacão "Lorenzo".

Tamanho do texto

Os Açores preparam-se para a chegada do furacão Lorenzo ao arquipélago.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera emitiu avisos vermelhos para as ilhas dos grupos Ocidental e Central dos Açores, Ou seja, há risco de uma situação meteorológica de risco extremo.

Este furacão já esteve descrito como de categoria 4, entretanto passou para 2 na escala de Saffir-Simpson, que mede a intensidade dos furacões entre os níveis 1 e 5, sendo 5 o nível mais intenso.

As autoridades portuguesas prevêm então para o grupo Ocidental vento com rajadas na ordem dos 190 quilómetros por hora, chuva por vezes forte e ondas de sul, passando a sudoeste com altura significativa entre 10 e 15 metros.