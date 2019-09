Paróquia belga é exemplo de acolhimento de migrantes

Aos domingos de manhã, a igreja de Riches Claires, em Bruxelas, é ponto de encontro para a comunidade hispânica na capital belga. No dia Dia Mundial do Migrante e do Refugiado, 12 nacionalidades diferentes reuniram-se aqui. Debaixo de um tecto que ameniza a distância das origens e amacia a integração. Chegar a um país novo nunca é fácil, conta Zoraida Hernández. Esta colombiana, ativista pelos direitos humanos explica que os que ali chegam "estão culturalmente desenraízados. Deixaram a família e os amigos num processo muito doloroso."

A comissão de solidariedade funciona nesta paróquia há 30 anos e já é considerada essencial para o processo de integração de migrantes. Este domingo respondeu com todas as letras ao desafio do Papa Francisco para fazer do Dia Mundial do Migrante e do Refugiado um dia de acolhimento; um dia de comunhão.

A chilena Lucila Aguilera faz questão de dizer que “a esta igreja não vem só quem acredita em Deus. Há ateus que se sentem integrados. Respeitamo-nos uns aos outros."

A comunidade hispânica na Bélgica tem oscilado de acordo com as vagas migratórias. Começou por ter apenas espanhóis e da América latina os primeiros a chegar foram os chilenos. Nos últimos tempos, são os venezuelanos a procurar o país em maior número, mas também se encontram mexicanos.

“O encerramento da fronteira com os Estados Unidos está a ter um grande impacto , porque os migrantes estão a procurar outros destinos e um dos mais importa ntes é a Bélgica," afirma o coordenador da comissão de Solidariedade de Riches Claires, Mario Velasquez.

No centro da Europa, esta comunidade apresenta-se como um lugar seguro, de acolhimento. Uma referência inclusão de migrantes e um exemplo de solidariedade social.