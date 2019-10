Consumir canábis num restaurante de Hollywood

Tamanho do texto

Consumir marijuana abertamente num restaurante nos Estados Unidos já é possível. Em Hollywood acaba de abrir o Lowell Farms, o primeiro onde se pode consumir canábis.

Quase dois anos depois da Califórnia começar a permitir a venda de canábis recreativa, o Lowell Farms abriu portas em West Hollywood. Tal como a Califórnia, cerca de dez Estados descriminalizaram.

De acordo com uma sondagem, 65% dos norte-americanos são a favor da legalização da marijuana.

Muitos observadores consideram que, até 2024, a canábis para uso medicinal será legalizada em todos os Estados norte-americanos e o uso para fins recreativos será permitido em pelo menos metade.

Na Europa, por enquanto, os modelos de referência são os de Amesterdão e Barcelona, onde a descriminalização do uso e a legalização das instalações de consumo se combinam para conter o comércio criminoso de drogas leves.

A regulamentação nacional é diferente de país para país. Alguns criminalizam a posse da marijuana, o que pode conduzir a penas de prisão, outros não punem o consumidor.

De acordo com o Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência, pelo menos 17,2 milhões de jovens (14,1% do total) consumiram marijuana em 2017.

De acordo com um relatório do Brightfield Group, o comércio legal de canábis na Europa em 2028 pode gerar negócios no valor de total de 123 mil milhões de euros: 65 de canábis recreativa e 58 de uso médico.