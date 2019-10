"Lorenzo" já chegou aos Açores

O furacão Lorenzo já está a fustigar o arquipélago do Açores.

As ilhas do grupo ocidental são as que sentem com maior intensidade a passagem do furacão, acompanhado por fortes chuvas, ondas que poderão atingir os 25 metros e rajadas de vento a ultrapassar os 190 quilómetros por hora nas Flores e no Corvo.

O arquipélago está em alerta máximo e cerca de 1000 operacionais - incluíndo bombeiros, profissionais de saúde e forças de segurança - foram mobilizados para dar resposta à evolução da situação no terreno.

Para já só há registo de duas pessoas desalojadas pela intempérie, na ilha de São Jorge.

Várias estradas foram encerradas nas ilhas das Flores, São Miguel e nas cinco ilhas do grupo Central como medida preventiva. Escolas e estabelecimentos públicos não ligados aos serviços de emergência também se vão manter hoje de portas fechadas e os açorianos foram aconselhados a manter-se em casa e evitar as deslocações.

De categoria 2 antes de atingir o arquipélago, o furacão desceu para categoria 1 ao chegar aos Açores.