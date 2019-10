Ambientalistas atacam Finanças britânicas

Ativistas ambientais tentaram pintar de vermelho a fachada do Ministério das Finanças britânico, em Londres.

Para a ação, os ambientalistas usaram um camião tanque dos bombeiros mas um incidente acabou por condicionar os resultados ambicionados pelos ativistas.

Em conclusão do protesto do grupo ecologista Extinction Rebellion , alguns ativistas ficaram em cima do carro de bombeiros exibindo uma faixa com a mensagem "Parem de financiar a morte climática".

Os ambientalistas acusam o Ministério das Finanças de frustrar os esforços de outros departamentos governamentais para agirem contra as alterações climáticas.