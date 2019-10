Quatro pessoas mortas em ataque com faca em Paris

Ainda não são conhecidas as motivações do ataque. Ao início da tarde desta quinta-feira, um homem esfaqueou uma série de pessoas dentro da sede da Polícia de Paris, antes de ser atingido a tiro, e morto, por um agente.

Quatro pessoas, três polícias e uma administrativa, morreram para além do atacante. Uma outra pessoa foi ferida com gravidade, tendo sido levada para o hospital.

O presidente francês Emmanuel Macron esteve no local do ataque, mas coube ao ministro do Interior dar explicações aos jornalistas. Christophe Castaner explicou que "o indivíduo era conhecido no departamento onde trabalhava, no serviço informático, e nunca apresentou qualquer tipo de problemas de comportamento ou sinais de alerta. Mas esta manhã cometeu este ataque."

Quem estava na sede da polícia em Paris fala de momentos de pânico. Emery Siamandi, tradutor da polícia, afirmou que tentou "perceber se se tratava de um ataque terrorista e se várias pessoas tinham sido mortas. Vi muitos polícias armados. Onde eu estava, quase todos eram polícias. Ouvi também jovens a gritar e percebi que seria um caso grave."

Vários meios de comunicação franceses dizem os motivo do ataque podem ter sido pessoais. A polícia entretanto realizou buscas em casa do atacante.