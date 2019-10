Idosos são vítimas da gentrificação no Porto

"Só queria morrer na casa onde nasci, na casa onde morreram os meus pais, o meu marido e a minha madrinha, que me criou", diz Maria Augusta Ferrão, que nunca pensou que podiam tentar despejá-la aos 86 anos. Ela é uma das vítimas da gentrificação no Porto, onde os mais idosos são os mais expostos.

No ano passado, a nova proprietária do imóvel onde viveu a maior parte da sua vida, informou-a que tinha que sair. Propôs-lhe uma casa mais pequena, mas oito vezes mais cara. A idosa recusou e diz que desde então tem sido ameaçada: "Tanto que agora tenho ali o número de telefone da esquadra. Se ela cá vier, telefono para a esquadra, porque ela não pode vir para aqui atentar".

Quando a repórter da Euronews lhe pergunta se não quer deixar a sua casa, responde, emocionada: "Não quero, menina! O Senhor me leve para o cemitério. Ou senão atiro-me da janela abaixo. Já andei com essa ideia, mas o Senhor tirou-me essa ideia da cabeça".

No mesmo edifício, uma mulher com sequelas de um AVC, também se recusou a sair. As duas vivem agora no meio de um estaleiro, por onde têm de passar para aceder às suas casas. É que o facto de elas não terem saído não impediu a senhoria de começar as obras de renovação do edifício, que alegadamente será convertido numa unidade hoteleira.

"A senhora não está com problemas nenhuns. Elas querem que ela saia daqui à força. Mandou deitar o quarto de banho abaixo. Enquanto a minha irmã foi receber a reforma, cortou-lhe metade do corrimão, para a minha irmã não subir", acusa a irmã desta inquilina, que receia dar a cara.

Enquanto muitos portugueses lutam para não serem expulsos das casas onde sempre viveram, há estrangeiros que compram com facilidade propriedades de luxo, investindo no mínimo 500 mil euros para obterem um visto dourado, mas há também muitos estrangeiros a mudarem-se para Portugal, por causa dos incentivos fiscais que o Governo português está a oferecer.

A possibilidade de pagar apenas 20% de impostos sobre o rendimento pesou na decisão do polaco Grzegorz Pawlik de se mudar para Portugal. A sua área profissional, engenharia de software, é abrangida pela lista de atividades de alto valor acrescentado criada pelo Governo português, o que lhe dá direito a esse benefício fiscal.

"Presto serviços a uma empresa do Reino Unido. Posso trabalhar de onde quiser e apenas duas vezes por ano nos juntamos todos em Londres durante uma ou duas semanas", conta o engenheiro.

Grzegorz paga uma renda de 700 euros por um apartamento no centro do Porto. Um valor acima do salário mínimo português. "Sei que é muito dinheiro para o mercado português e sei que muitas pessoas não podem pagar isso. E este é um dos principais problemas que a cidade do Porto tem", afirma.

Portugal é um dos países da zona euro onde os preços das casas mais subiram, impulsionados pelo boom do turismo e pelo investimento estrangeiro.