Stevo Pendarovski realça boas relações entre Skopje e Washington

A visita de Mike Pompeo ao Montenegro e à Macedónia do Norte ficou marcada pelos avisos do Secretário de Estado norte-americano, que alertou para os possíveis riscos decorrentes dos investimentos chineses nos Balcãs. Em conversa com a euronews, o presidente da Macedónia do Norte preferiu realçar a cooperação entre Skopje e Washington:

"Parece-me que os Estados Unidos estão a regressar aos Balcãs e há aqui uma espécie de simbolismo. A visita mostra que os Estados Unidos estão finalmente comprometidos a resolver, ou a ajudar na resolução dos problemas que persistem na região depois de vários anos de transição. Estão a mostrar, com ações diplomáticas concretas, que estão atentos aos Balcãs e dispostos a fazer um esforço final, um esforço sério para estabilizar de forma irreversível a região."

Stevo Pendarovski e Mike Pompeo discutiram as tentativas de Rússia e China para afastar Estados Unidos e Macedónia do Norte e o líder norte-macedónio mostrou de que lado está o seu país:

"Fomos alvo de campanhas políticas negativas e propaganda política, incluindo notícias falsas. Como não temos experiência neste capítulo, recebemos auxílio dos nossos aliados ocidentais. Os Estados Unidos foram o nosso principal apoio e estamos agradecidos."