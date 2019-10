Trump quer que a China investigue família Biden

Tamanho do texto

Donald Trump quer que o governo da China investigue o filho do antigo vice-presidente e possível candidato às eleições de 2020.

Em declarações aos jornalistas, na Casa Branca, o presidente norte-americano esclareceu que ainda não falou sobre o assunto com o homólogo chinês mas que essa hipótese está em cima da mesa.

“Ainda não. Mas é certamente uma questão em que podemos começar a pensar. Porque tenho a certeza que o Presidente Xi não quer estar sob avaliação porque mil milhões de dólares são retirados de seu país por uma pessoa que acabou de ser expulsa da marinha. Ele foi expulso da marinha, de repente, e está a receber milhões de dólares. Sabem o que se chama a isso? Uma recompensa".

Donald Trump está a enfrentar um inquérito no Congresso, depois de ter sido alvo de uma denúncia por ter pressionado o presidente ucraniano.

Esta quinta-feira, Kurt Volker, o enviado especial do presidente para a Ucrânia, foi ouvido pelo comité dos Serviços Secretos do Congresso.

Trump acusa os democratas de desonestidade e já disse que Adam Schiff, o congressista que está à frente do inquérito com vista à abertura do processo de destituição, devia ser preso por traição.