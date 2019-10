Grupo "Extinction Rebellion" pinta mural em Londres

Um mural do movimento de rebelião contra a extinção, "Extinction Rebellion", foi pintado ao lado de um clube noturno do leste de Londres, no domingo, 6 de outubro, um dia antes de o grupo dar início a uma nova vaga de protestos. O mural mostra o logotipo do grupo cercado por vários animais, incluindo várias aves do paraíso e uma cobra.

Esta segunda-feira espera-se que o "Extinction Rebellion" realize manifestações em Londres, bloqueando as principais ruas nas proximidades do parlamento britânico, em Westminster.

O grupo diz que quer desobediência civil não-violenta para forçar os governos a reduzir as emissões de carbono e evitar uma crise climática que, segundo ele, trará fome e colapso social.

O "Extinction Rebellion" semeou o caos em Londres com 11 dias de protestos em abril, que ficaram marcados como o maior ato de desobediência civil da história recente da Grã-Bretanha.