Portugueses votam em eleições legislativas

São mais de 10 milhões e oitocentos mil eleitores que decidem este domingo, em Portugal, quem vai formar o governo para os próximos quatro anos.

Esta é a 16.ª vez que os portugueses serão chamados a votar em legislativas, concorrendo a estas eleições um número recorde de forças políticas - 20 partidos e uma coligação - embora apenas 15 se apresentem a todos os círculos eleitorais.

O até agora primeiro-ministro, António Costa, votou esta manhã em Benfica. Diz-se tranquilo e afirmou que passa a tarde em família a visitar locais para o casamento da filha.

Quanto a Rui Rio, votou no Porto também de manhã e fez um apelo ao voto, dizendo aos portugueses que o melhor e ir às urnas e, se não encontrarem soluções no boletim de voto, que votem em branco, mas não deixem de ir votar.

Nesta eleição estão em causa 230 lugares de deputados e a taxa de abstenção é a grande incógnita. Nas eleições legislativas de 2015, 44% dos eleitores não foram às urnas.

Em Portugal continental as urnas encerram às 19 horas. As primeiras projeções são esperadas às 20 horas - hora de Lisboa - assim que encerrarem as urnas na Madeira e nos Açores.