Costa: "Os portugueses gostaram da geringonça"

Numas legislativas com uma abstenção em crescimento - mais de 45% -, cresceram também os assentos parlamentares do Partido Socialista.

O PS obteve mais 20 mandatos do que há quatro anos, faltando ainda apurar os votos dos círculos da emigração.

"Há duas conclusões políticas a retirar. A primeira é que os portugueses desejam um novo governo do PS reforçado para governar com estabilidade no horizonte da próxima legislatura", declarou António Costa, o primeiro-ministro em funções.

Em segundo lugar, apontou, "os portugueses gostaram da geringonça. É verdade, mesmo! E desejam a continuidade da atual solução política agora com um PS mais forte".

Mais forte, mas sem possibilidade de governar sozinho, note-se. E isso vai depender de quem ficar na oposição, num parlamento mais diversificado do que nunca.