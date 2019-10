Nobel da Medicina distingue descoberta sobre mecanismo celular que regula oxigénio

O prémio Nobel da Medicina foi atribuído a três cientistas, dois norte-americanos e um britânico.

As descobertas sobre o mecanismo celular de absorção de oxigénio valeram aos três cientistas o prémio Nobel da Medicina atribuído pela Academia sueca.

"A Assembleia do Nobel no Instituto Karolinska decidiu hoje atribuir o Prémio Nobel de Medicina e Fisiologia em conjunto a William Kaelin, Sir Peter J. Ratcliffe e Gregg Semenza, pelas descobertas realizadas sobre a forma como as células detetam e se adaptam à disponibilidade de oxigénio", anunciou Thomas Perlman, secretário do Comité Nobel.

As descobertas dos cientistas já levou à criação de tratamentos para problemas como anemia e mesmo algumas formas de cancro.