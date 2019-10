Itália com menos 345 parlamentares

Tamanho do texto

Itália aprova revisão revisão constitucional que diminui drasticamente o número de representantes nas duas câmaras do Parlamento. O número de senadores desce de 315 para 200. Na câmara baixa, os deputados passam de 630 para 400. Um corte de 36%.

A medida era uma bandeira do Movimento 5 Estrelas e a aprovação foi condição para entrar no Governo ao lado do Partido Democrático.

A votação esmagadora - com apenas 14 votos contra - foi celebrada no parlamento.

Matteo Salvini, líder da Liga e agora fora do governo, justificou a votação ao lado do antigo parceiro de coligação, o Movimento 5 Estrelas. Diz Salvini que concorda com a medida, por issso mantém o voto.

Por ser uma alteração constitucional, a medida só entra em vigor dentro de trÊs mesesm período em que pode ser contestada por um grupo de mais de meio milhão de cidadãos.