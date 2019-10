António Costa já está em negociações para solução de apoio ao governo

Tamanho do texto

O secretário-geral do PS, António Costa, iniciou hoje a primeira série de reuniões negociais com as forças parlamentares de esquerda e o PAN.

A delegação socialista para estes encontros é composta por António Costa, Carlos César (presidente do partido), Ana Catarina Mendes (secretária-geral adjunta) e Duarte Cordeiro (Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares).

O primeiro-ministro indigitado começou o dia com o Livre, que elegeu pela primeira vez uma deputada para o Parlamento: Joacine Katar-Moreira. Após a reunião, Costa salientou a abertura do Livre para um "acordo multilateral" e que há "campo de trabalho" para "possíveis convergências" com o PS.

Segue-se a reunião ainda durante a manhã com o PAN, sendo que para a tarde estão reservados os encontros com Verdes, PCP e, finalmente, Bloco de Esquerda, em busca de uma solução que garanta um apoio estável ao novo governo.

Os bloquistas, liderados por Catarina Martins, foram até agora a única força política que já se mostrou disponível para um acordo escrito para a legislatura.

Após a jornada negocial, António Costa marcou para quinta-feira uma reunião da Comissão Política Nacional dos socialistas. Em análise estarão as perspetivas de estabilidade numa versão 2.0 da chamada 'geringonça'.