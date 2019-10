Turquia lança "Operação Primavera de Paz" na Síria

Várias explosões abalaram a cidade de Ras al Ain, no nordeste da Síria, junto à fronteira. A cidade fica em frente a Ceylanpuinar, na Turquia. Será uma das primeiras cidades atingidas pela ofensiva turca.

Uma operação já confirmada pelo presidente Recep Tayyip Erdogan. Sabe-se que os bombardeamentos aéreos são a primeira fase da ofensiva.

Através do Twitter, Erdogan diz que esta operação tem com o objetivo eliminar o corredor de terror ao longo da fronteira e eliminar as milícias curdas e os militantes do Daesh.

A Turquia planeia estabelecer o que chama de faixa de segurança. Um corredor de 32 quilómetros a partir da fronteira. O presidente turco chama-lhe "Operação Primavera de Paz".

Erdogan fez orelhas moucas às ameaças do Presidente dos Estados Unidos. Trump acenou com sanções económicas, caso a turquia atacasse a síria. O Presidente turco fez entretanto saber que esteve ao telefone com Vladimir Putin já esta quarta-feira a quem garantiu que a operação iria pacificar a região e abrir caminho a uma negociação política para o conflito.

Em comunicado, o Kremlin garante que pediu a Erdogan que evitasse uma ação prejudicial para o processo de paz na região