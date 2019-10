Califórnia faz cortes preventivos de energia

Tamanho do texto

Na Califórnia já começaram os cortes de eletricidade para prevenir incêndios florestais causados por falhas nas linhas de distribuição.

Os primeiros cortes atingiram 800 mil clientes em 34 condados.

A maior interrupção preventiva de eletricidade da história da Califórnia acontece numa altura de ventos fortes, tempo seco e de risco extremo de incêndios.

Rick Lachmiller, residente em Sonoma, critica a medida.

“As pessoas têm frigoríficos cheios de comida. Os restaurantes estão cheios de comida. E muitos deles não têm geradores de reserva. Deixam toda esta comunidade a tentar encontrar formas para salvar a sua comida, o seu emprego ou o que quer que seja."

No ano passado, uma falha nas linhas de transmissão na Pacific Gas and Electric provocou o fogo mais mortífero da história da Califórnia. Mark Mesesan, porta-voz da empresa, explicou que com a chegada dos ventos fortes, esta medida pode ser essencial.

“Estamos a implementar os cortes de energia como uma medida para proteger as pessoas de qualquer tipo de ameaça de incêndio por causa dos nossos equipamentos. É um número sem precedentes para a PG&E e vamos continuar com os cortes de energia faseados por causa das condições climáticas".