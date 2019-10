Euronews Noite | As notícias do Mundo de 10 de outubro de 2019

Nesta edição, damos a notícia do aumento das tensões na fronteira entre a Turquia e a Síria. As tropas turcas avançaram para uma ofensiva contra as milícias curdas sírias e as milícias curdas responderam. Erdogan ameaçou abrir a fronteira turca para a Europa e deixar passar milhões de refugiados.

Seguimos para a moção de censura que fez cair o governo da Roménia e para a previsão das eleições legislativas que acontecem este domingo na Polónia.

Encerramos o jornal com uma reportagem sobre o Dia Internacional da Saúde Mental, 10 de outubro.