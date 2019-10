Varadkar termina encontro com Johnson em nota positiva

Um encontro cordial e algum otimismo, foi o que transpareceu do encontro desta quinta-feira entre o primeiro-ministro britânico e o seu homólogo irlandês no noroeste de Inglaterra.

No final do encontro de mais de duas horas e decorrido à porta fechada, o primeiro-ministro irlandês mostrou-se otimista relativamente a um futuro acordo.

"Tive um encontro muito bom com o primeiro-ministro e as nossas equipas, muito positivo e promissor. Consigo ver um caminho com vista a um acordo nas próximas semanas. Espero que o que aconteceu hoje seja suficiente para permitir o retomar das negociações em Bruxelas", disse o chefe do executivo irlandês, Leo Varadkar.

O presidente francês, que se encontrava de visita a Lyon no âmbito de um encontro sobre o combate às epidemias mundiais, reagia assim a uma questão de uma jornalsita da euronews a propósito do Brexit.

"Se querem fazer algo que seja compatível com o que os 27 aceitam, tudo bem. Se não querem fazer nada ou fazer algo que não é aceitável, terão que assumir a responsabilidade. No fim de contas, trata-se de uma responsabilidade dos britânicos", disse Emmanuel Macron.

O lento processo do Brexit continua esta sexta-feira com um encontro entre Stephen Barclay, o ministro britânico responsável pelo Brexit e Michel Barnier, o negociador em nome da União Europeia.