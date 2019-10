As mulheres do Irão já podem ir ao futebol

Rostos felizes e animados das meninas e mulheres iranianas presentes no estádio Azadi, pela primeira vez nas últimas quatro décadas. A Federação Iraniana de Futebol atribuiu 3600 lugares, dos 74 mil do estádio, às mulheres para assistirem ao jogo de apuramento para o Mundial de Futebol entre o Irão e o Cambodja. Os bilhetes foram vendidos em poucas horas.

Nas últimas quatro décadas, muitas mulheres tentaram entrar nos estádios disfarçadas de homens, mas nem sempre foram bem-sucedidas, como foi o caso de Sahar Khodayari, que acabou por se incendiar a si própria com receio de ser presa, por ter tentado entrar num estádio.

Elas acreditam que foi uma ameaça de banir o Irão da competição internacional pela entidade máxima do futebol mundial, a FIFA, que fez com que o país decidisse abrir-lhes as portas dos estádios; o governo diz que foi a pressão delas que levou à mudança.