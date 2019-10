Eleições locais na Hungria

A Hungria prepara-se para as eleições locais do próximo domingo.

No país, existe uma forte divisão no eleitorado. As zonas rurais e urbanas têm preferências muito diferentes.

Enquanto em Budapeste se podem ver os candidatos a presidente da câmara e a membros do conselho de todos os partidos, nas aldeias só há imagens dos candidatos do partido do governo e dos independentes.

László Köteles, presidente da junta da pequena aldeia de Komlóska, que tem cerca de 300 habitantes, explicou à euronews que os cartazes têm custos inúteis e que os candidatos preferem organizar fóruns de encontro com os eleitores

“Até à mudança do regime, as pequenas aldeias não tinham conselhos locais. As aldeias com menos de 500-600 habitantes recuperaram a autonomia depois da mudança. Por isso é que as eleições locais são tão importantes. Agora, as pessoas podem decidir sobre o seu próprio destino: o seu sistema fiscal, o ambiente económico, as instituições e a forma como gastam o pouco dinheiro que recebem. Se deve ser gasto em estradas, em drenagem ou nas áreas que são mais importantes para a comunidade".

Em 90% das aldeias, a maioria dos candidatos são independentes. Vota-se em pessoas conhecidas. A política partidária fica em segundo plano