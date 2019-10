Euronews Noite | As notícias do Mundo de 11 de outubro de 2019

Abrimos esta edição com a ofensiva da Turquia na Síria, contra as milicas curdas. O presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, diz que a Europa não vai ceder ao que chama de "chantagem" por parte de Erdogan, o presidente turco. O ministro dos Negócios Estrangeiros turco pediu solidariedade à NATO para com a decisão turca.

Depois seguimos para o Reino Unido, onde as negociações para um acordo sobre o Brexit continuam. O primeiro-ministro britânico diz que tem uma solução para a fronteira com a Irlanda.

Mais à frente nesta edição, entrevistamos um dos investigadores da Universidade de Coimbra, João Loureiro, o qual está por detrás de um projeto de sensibilização contra a praga do percevejo asiático, que ameaça chegar a Portugal e afetar a agricultura.