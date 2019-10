Tamanho do texto

Um petroleiro iraniano foi atingido por dois mísseis no Mar Vermelho, perto da costa da Arábia Saudita. A informação é do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão.

Desconhece-se a origem dos mísseis. A Rússia já veio dizer que é cedo para atribuir culpas.

Este incidente acontece um mês depois de um ataque a uma refinaria saudita.

O preço do barril de crude disparou assim que a notícia foi conhecida, alimentando os rumores de que poderá haver problemas na distribuição de petróleo.