Suspeito de ataque em Manchester acusado de terrorismo

Um homem foi detido na sequência do ataque à faca que, esta sexta-feira, fez cinco feridos em Manchester, Inglaterra.

Testemunhas relatam que o indivíduo foi visto a gritar e a andar de forma errática na cena do crime. O suspeito tem 41 anos e é agora acusado de ofensas terroristas pelo ato que a polícia já classificou como "aleatório" e "brutal".

As agressões tiveram lugar no centro comercial de Arndale, situado no centro de Manchester, pelas 11h da manhã, hora local, obrigando à evacuação do sítio cerca de 15 minutos depois. Tendo em conta a natureza do crime, a investigação está a ser liderada por uma unidade de contraterrorismo da polícia.

Entre as vítimas, três tiveram de ter assistência hospitalar, uma delas com ferimentos graves.