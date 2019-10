Eleições polacas devem confirmar continuidade da direita no poder

A Polónia escolhe este domingo a nova composição do parlamento, que tem como resultado previsto, de acordo com as sondagens, a continuidade do partido conservador "Lei e Justiça" no poder, embora abaixo da maioria absoluta. Há mais de cinco mil e 100 candidatos aos 460 lugares na câmara baixa do Parlamento e 200 candidatos aos 100 lugares no Senado.

Se o partido liderado por Jarosław Kaczyński, irmão do falecido presidente Lech Kaczyński, é dado como favorito, a Coligação Cívica, força centrista e pró-europeia, tem sido segunda nas sondagens, com uma aliança de três partidos de esquerda no terceiro lugar. Um novo mandato do Lei e Justiça pode significar mais isolamento para a Polónia no seio da União Europeia, já que as opiniões do partido estão, muitas vezes, em forte contradição com as políticas de Bruxelas. No entanto, o governo adotou várias medidas de apoio social ao longo dos últimos quatro anos que mantiveram a popularidade em alta.