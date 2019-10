Penas pesadas para independentistas catalães

Tamanho do texto

A sentença para os independentistas catalães pode ir até aos 15 anos de prisão. No Dia Nacional de Espanha a informação foi tornada pública por uma fonte judicial à Agência Reuters.

Será um tiro certeiro para o objetivo de Madrid de debelar as intenções independentistas da Catalunha, apesar do forte apoio popular.

Dá conta das alegadas intenções do Supremo Tribunal depois do julgamento dos 12 lideres que demorou quatro meses e contou com 400 testemunhas.

De acordo com a fonte, os doze arguidos, onde não se inclui, o antigo presidente da Catalunha, Carles Puidgemont, serão condenados por sedição e desvio de fundos mas não por rebelião, o que poderia levar a penas de 25 anos de prisão.

A sentença, que será tornada pública na próxima semana, terá sido tomada por unanimidade pelos 7 membros do coletivo.