Conservadores polacos deverão renovar hoje mandato

Os polacos votam hoje em eleições legislativas que deverão renovar o mandato do partido conservador Lei e Justiça, no poder. O governo de Jaroslaw Kaczynski conseguiu manter nos últimos anos um bom nível de popularidade, em grande parte devido à adoção de várias medidas de apoio social.

A grande questão é saber se os votos conquistados pela oposição, particularmente a Coligação Cívica - formação centrista e pró-europeia dada como segunda força nas sondagens - e a aliança protagonizada por três partidos de esquerda, conseguirão impedir Kaczynski de conquistar a maioria absoluta.

Um novo mandato do Lei e Justiça poderá traduzir-se num maior isolamento da Polónia no seio da União Europeia, devido as posições frequentemente contraditórias entre Varsóvia e as políticas de Bruxelas.