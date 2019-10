Kaczyński canta vitória na Polónia

Tamanho do texto

Jarosław Kaczyński já canta vitória. O Partido "Lei e Justiça" é o vencedor das eleições legislativas deste domingo. Com as projeções a dar-lhe um resultado próximo dos 44%, que lhe garante uma maioria absoluta, Kaczyński não quis esperar por resultados mais concretos para fazer o discurso de vitória.

A Coligação Cívica, principal força da oposição, ligada ao atual presidente do Conselho Europeu Donald Tusk, foi a segunda força mais votada, com pouco mais de 27%, muito atrás dos rivais de direita, enquanto a coligação de partidos de esquerda terá ficado com um resultado a rondar os 12%.

Este partido, considerado ultraconservador, embora com um programa social que conseguiu, mais uma vez, conquistar o eleitorado, entrou várias vezes em conflito com Bruxelas e precisa de uma maioria para continuar a fazer as reformas que o governo dos últimos quatro anos fez.

Os resultados definitivos só são conhecidos na terça-feira. A participação deve ter atingido um recorde histórico.