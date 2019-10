Catalunha em protesto contra a justiça espanhola

Milhares de manifestantes, na Catalunha, bloquearam o acesso a linhas de comboios e estradas, em protesto contra a sentença dos líderes do movimento independentista da região, emitida, esta segunda-feira, pelo Supremo Tribunal Espanhol.

Algumas centenas de pessoas invadiram também o aeroporto de El Prat, num protesto que a polícia tentou travar com recurso à violência.

No âmbito do processo 1-0, numa alusão à data do referendo pela independência da Catalunha, que se realizou a 1 de outubro de 2017, foram julgados 12 dirigentes políticos, nove dos quais foram condenados a penas de prisão entre os nove e os 13 anos.