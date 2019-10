Tufão Hagibis mata dezenas de pessoas no Japão

Tamanho do texto

Pelo menos 42 pessoas morreram devido à passagem do tufão Hagibis pelo Japão, segundo a emissora pública nipónica NHK. Mais de 200 pessoas ficaram feridas e há 20 desaparecidas.

Mais de 110 mil elementos da polícia, dos bombeiros, da guarda costeira e do exército estão envolvidos nas operações de busca e resgate.

O trabalho das equipas deve ser dificultado pela chuva prevista para esta segunda-feira para as áreas afetadas pelo pior tufão a atingir o país em décadas. E as autoridades pediram extrema cautela devido ao aumento do risco de inundações e deslizamentos de terra.