Margaret Atwood e Bernardine Evaristo partilham prémio Booker

Não acontecia desde 1992 e os regulamentos atuais até o proíbem, mas o Prémio Booker de 2019 foi partilhado por Margaret Atwood e Bernardine Evaristo. Após mais de cinco horas de reunião, o júri foi incapaz de escolher um vencedor, então decidiu quebrar as próprias regras.

Margaret Atwood tornou-se apenas na quarta pessoa a vencer o prémio mais prestigiado no mundo da literatura anglófona por duas vezes, já o tinha conquistado no ano 2000. Desta vez arrebatou o Booker com "The Testament", a aguardada sequela de "The Handmaid's Tale."

Já Bernardine Evaristo garantiu a maior distinção da carreira com o seu oitavo romance, "Girl, Woman, Other", que relata as vidas entrelaçadas de 12 personagens diferentes.