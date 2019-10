À espera de fumo branco para o Brexit

Novo prazo falhado a caminho do Brexit. As negociações entre Londres e Bruxelas foram prolongadas por mais um dia. O objetivo é ter um documento que possa ser debatido na cimeira de chefes de Estado e de governo que arranca esta quinta-feira.

As últimas informações dão conta que o primeiro-ministro britânico aceitou fazer várias concessões a Bruxelas em relação à fronteira da Irlanda do Norte, mas falta-lhe apoio interno para conseguir viabilizar o plano, nomeadamente do Partido Unionista Democrático.

O esboço para um novo acordo prevê a criação de uma fronteira aduaneira no mar da Irlanda - proposta que a anterior primeira-ministra Theresa May sempre rejeitou e que conta com resistência o maior partido unionista da Irlanda do Norte.

Michel Barnier, o negociador-chefe da União Europeia deverá fazer esta tarde um ponto de situação aos embaixadores dos 27.