Oposição interrompe discurso de Carrie Lam

Um parlamento quase vazio e, ainda assim, a chefe do governo de Hong Kong viu-se obrigada a parar o seu discurso anual perante os deputados desta região administrativa especial da China.

Membros da oposição interromperam Carrie Lam que acabou por abandonar o hemiciclo e proferir o discurso através de vídeo.

A líder do executivo local anunciou medidas quase revolucionárias. Afirmando estar determinada em acabar com o "problema da habitação", recuperando terras que hoje são privadas. Medida que não acalma os ânimos, a oposição diz que quer ver cumpridas todas as exigências.