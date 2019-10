Euronews Noite | As notícias do Mundo de 17 de outubro de 2019

Nesta edição, damos destaque à decisão da Turquia de suspender a ofensiva no norte da síria, para que as tropas curdas abandonem a zona de segurança.

Depois seguimos para a Cimeira dominada pelo Brexit, da qual surgiu um novo acordo para a saída do Reino Unido da União Europeia.

Neste Euronews Noite damos falamos também dos protestos que estão a acontecer na Catalunha, contra a condenação dos independentistas catalães. Dezenas de milhares de pessoas protestam contra a decisão do Supremo Tribunal de condenar alguns dos protagonistas da tentativa de independência da Catalunha.

Depois vamos até ao "Laboratório dos Horrores", com as imagens que estão a chocar o mundo. Um ativista divulgou um vídeo filmado num laboratório na Alemanha que revela maus tratos a animais. As imagens impressionantes captam o mundo que não é mostrado por detrás do setor farmacêutico. As imagens podem chocar os mais sensíveis.