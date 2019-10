Novo acordo para o Brexit entre UE e Reino Unido

A União Europeia (UE) estabeleceu um novo acordo para o Brexit com o governo britânico agora liderado por Boris Johnson.

Na Escócia, ganha força o grito pela independência, enquanto a oposição britânica pretende levar o novo acordo a referendo popular.

A Comissão Europeia recomendou ao Conselho Europeu, composto pelos restantes 27 líderes europeus, a validação este novo acordo expresso num texto "justo para a União Europeia e para o Reino Unido", considerou Jean-Claude Juncker.

De recordar que o novo acordo tem de ser ainda aprovado por unanimidade pelos restantes 27 líderes europeus e depois terá de passar ainda pelo crivo do Parlamento britânico, onde o anterior acordo estabelecido com o executivo de Theresa May foi reprovado três vezes.

O negociador-chefe da UE para o Brexit, o francês Michel Barnier, explicou entretanto a revisão do acordo que dá à Irlanda do Norte um estatuto especial perante a República da Irlanda.

"Em termos de regulamentação, a Irlanda do Norte vai manter-se alinhada a um conjunto limitado de regras afetas ao mercado comum da UE de forma a evitar uma 'fronteira burocrática' ('hard border')", lê-se no comunicado entretanto divulgado pela Comissão Europeia.

Barnier sublinhou ser este um acordo que "compromete totalmente a UE e o Reino Unido na proteção da paz e estabilidade na ilha da Irlanda."

Oposição em Belfast

O Partido Unionista Democrático, da Irlanda do Norte, já tinha anunciado em comunicado, esta quinta-feira de manhã, que não poderia apoiar o atual plano de Boris Johnson e após as últimas notícias fez saber que a oposição se mantinha.

Em causa está a aplicação proposta de impostos aduaneiros e "a falta de clareza" sobre o Imposto de Valor Acrescentado (IVA), após o Brexit.

"Vamos continuar a trabalhar com o Governo para tentarmos um acordo razoável que funcione para a Irlanda do Norte e proteja a integridade económica e constitucional do Reino Unido", lê-se no comunicado do DUP.

O Partido Conservador, de Boris Johnson, defendeu que o novo acordo permite ao Reino Unido "concluir o Brexit e deixar a União Europeia daqui a duas semanas".

"Depois podemos focar-nos nas prioridades das pessoas, o país pode unir-se e avançar", lê-se na publicação do partido no Governo.

Do lado da oposição, o Partido Trabalhista anunciou a campanha para um referendo ao novo acordo de Boris Johnson para o Brexit.

"Do que sabemos, Johnson negociou um acordo pior que Theresa May, que foi esmagadoramente rejeitado", sublinhou o líder trabalhista, pelas redes sociais, classificando o novo acordo com Bruxelas como "um negócio de liquidação" que não irá unir o país e que "deve ser rejeitado".

"A melhor forma de resolver o Brexit é dar a última palavra ao povo num voto público", concluiu Jeremy Corbyn.

Da Escócia, o Partido Nacional (SNP) deu força ao grito pela independência.

A líder, Nicola Sturgeon sublinhou que "a Escócia não votou pelo Brexit e os deputados do SNP não irão votar pela saída". "Em especial porque se torna claro que a Escócia, isolada nas nações do Reino Unido, está a ser tratada de forma injusta", acusou.

"Nas circunstâncias atuais, está claro mais do que nunca que o melhor futuro para a Escócia deve ser o de uma nação europeia igual e independente. Essa é uma escolha que estou determinada a dar ao povo da Escócia", prometeu Sturgeon.

O Parlamento britânico, oficialmente designado como a Casa dos Comuns na câmara baixa, fez saber que a sessão de sexta-feira será dedicada ao debate deste novo acordo para o Brexit anunciado entre a Comissão Europeia e o governo liderado por Boris Johnson.