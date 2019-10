Desmantelado um dos maiores sites de pornografia infantil do mundo

Uma operação internacional coordenada pelos Estados Unidos, Reino Unido e Coreia do Sul permitiu desmantelar uma das maiores redes de distribuição de pornografia infantil do mundo.

A rede operava na "dark web" através de um site denominado Welcome to Video, recorrendo a um sistema de pagamento com a criptomoeda bitcoin, ocultando as identidades dos utilizadores.

O site continha mais de 250.000 vídeos de conteúdo pedófilo, que segundo os investigadores foram descarregados mais de um milhão de vezes.

A operação permitiu efetuar 338 detenções nos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Irlanda, Alemanha, Espanha, República Checa, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Coreia do Sul, país a partir do qual era gerida a rede de pornografia infantil.

Vinte e três menores foram resgatados nos Estados Unidos, Reino Unido e em Espanha, onde era vítimas ativas de utilizadores do site e as autoridades estão agora a investir os esforços na identificação e resgate de muitas outras crianças que surgem nos vídeo apreendidos.

O site está bloqueado desde março de 2018, mas a operação internacional só foi agora divulgada, com a formalização das acusações.