Euronews Noite | As notícias do Mundo de 18 de outubro de 2019

Nesta edição, damos destaque aos confrontos violentos que estão a acontecer na Catalunha, contra a condenação dos independentistas catalães. Dezenas de milhares de pessoas protestam contra a decisão do Supremo Tribunal de condenar alguns dos protagonistas da tentativa de independência da Catalunha.

Seguimos para o segundo dia do Conselho Europeu, acompanhado pela corrrespondente da Euronews Isabel Marques da Silva, em Bruxelas.

Antes do fim da primeira parte deste jornal, falamos das eleições gerais de Moçambique, com uma entrevista a Pedro Monjardino, antigo conselheiro das Comunidades Portuguesas no país africano.

Na segunda parte do Euronews Noite, é transmitida a entrevista feita pela jornalista Filipa Soares ao arquiteto português Souto de Moura.