Morreu Rui Jordão (1952-2019), antigo goleador do Sporting CP e de Portugal

O ex-futebolista internacional português Rui Jordão morreu esta sexta-feira, aos 67 anos, disse à agência Lusa fonte do Hospital de Cascais, onde o antigo avançado estava internado, em consequência de problemas cardíacos.

O antigo jogador, natural de Benguela, destacou-se no Benfica, clube no qual iniciou a carreira, em 1971/72, e no Sporting, tendo disputado 43 jogos pela seleção portuguesa e marcado 15 golos, dois dos quais no Europeu de 1984, no qual Portugal foi eliminado nas meias-finais.

Jordão, que jogou também no Saragoça e no Vitória de Setúbal, onde terminou a carreira, em 1988/89, foi melhor marcador do campeonato português nas épocas 1975/76 e 1979/80, tendo conquistado seis títulos de campeão nacional, três Taças de Portugal e uma Supertaça portuguesa.