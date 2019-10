Múltiplas explosões numa mesquita afegã

Múltiplas explosões na tradicional oração de sexta-feira numa mesquita em Jawdara no leste do país provocou a morte a pelo menos 62 pessoas e feriram mais de 100.

O colapso do teto do templo contribuiu para que se tornasse no segundo atentado mais sangrento dos últimos meses no Afeganistão, numa altura em que os dados apontam para o recrudescimento da violência no país.

A forma como o ataque realizado é ainda desconhecida. Ataque suicida, explosivos instalados ou mesmo tiro de morteiro foram avançados por diversas autoridades.

A ação não foi reivindicada. Um porta-voz dos talibãs negou responsabilidade.

Tantos os estudantes de teologia como o grupo Estado Islâmico estão ativos na zona que faz fronteira com o Paquistão.

Nos últimos três meses e de acordo com a ONU, 4313 civis morreram ou ficaram feridos no Afeganistão, vítimas de violência.