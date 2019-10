Coppola galardoado na cidade berço do cinema

Tamanho do texto

A lenda do cinema americano, Francis Ford Coppola, realizador de "O Padrinho" e de "Apocalypse now" foi galardoado com o Prémio Lumière pela sua carreira.

O cineasta foi distinguido no Festival Lumière, dedicado aos clássicos da sétima arte na cidade francesa de Lyon, berço do cinema.

"Sempre senti que a maior gratificação de todas é quando um jovem vê alguma coisa em que trabalhei e decide que quer escrever um conto ou quer fazer um filme. Isso significa que nos tornamos imortais, que me torno imortal para ele e me torno imortal para alguém que vê aquilo nós fazemos", declarou.

Com 80 anos, o detentor de cinco óscares e duas palmas de ouro sucede a Jane Fonda, recompensada no último ano, e dez anos depois de Clint Eastwood.