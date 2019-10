África do Sul e País de Gales garantem vagas nas 'meias' do Mundial

País de Gales e África do Sul carimbaram este domingo o passaporte para as meias-finais do Campeonato do Mundo de râguebi, no Japão.

No primeiro jogo do dia e o mais equilibrado desta eliminatória, os galeses venceram a seleção de França, por 20-19, com uma reviravolta épica a cinco minutos do fim.

A expulsão de Sebastien Vahaamahina, por agressão, a meia hora do fim, deixou os gauleses reduzidos a 14 jogadores e revelou-se determinante para o desfecho.

O triunfo só foi alcançado a cinco minutos do final, com um ensaio de Ross Moriarty a lançar os galeses para a frente do marcador, depois de França ter estado todo o jogo em vantagem.

Já a seleção da África do Sul foi responsável por destruir o conto de fadas da equipa do Japão, com uma vitória inequívoca por 26-3.

Os anfitriões do Mundial sonhavam dar mais um passo rumo à glória, mas caíram perante a superioridade indiscutível dos 'Springboks', que saíram da anterior edição da prova, em 2015, como vice-campeões mundiais.

Com estes dois encontros ficaram assim completos os quartos de final da competição.

Antes, a Inglaterra já tinha vencido de forma confortável a Austrália, por 40-16, enquanto a Nova Zelândia, atual campeã do mundo, não havia dado hipóteses à Irlanda, ao ganhar por expressivos 46-14.

Nas meias-finais, ingleses e neozelandeses medem forças no próximo dia 26, numa verdadeira final antecipada.

Para o dia seguinte (27) está reservado o embate entre País de Gales e África do Sul, que decide o último finalista do Campeonato do Mundo.