Jornada de confrontos em Hong Kong

Indiferentes à proibição de novas manifestações, milhares de pessoas voltaram a sair, este domingo, às ruas de Hong Kong em protesto contra Pequim.

As manifestações antigovernamentais começaram de forma pacífica, com muitas pessoas a utilizar guarda-chuvas para proteger o rosto, mas depressa degeneraram em confrontos com a polícia, que recorreu ao gás lacrimogéneo e aos canhões de água.

Várias lojas, bancos chineses e estações de metro foram alvo da multidão em fúria que mostrou que o movimento está longe de esmorecer.

Desde que os protestos começaram a polícia já deteve mais de 2300 pessoas e contabilizaram-se milhares de feridos.