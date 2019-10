Reino Unido tenta recuperar "filhos do Daesh"

As autoridades do Reino Unido deram os primeiros passos para retirar da Síria filhos de famílias filiadas no grupo Estado Islâmico. Fontes dos serviços secretos confirmaram à comunicação social britânica estarem a trabalhar com agências no terreno para tentar aproveitar o cessar-fogo no norte do país.

Bélgica, França e Alemanha também estarão a explorar opções para, igualmente, repatriar mulheres e crianças.

Isto acontece numa altura em que Shamima Begum, mulher de um jihadista holandês do grupo Estado Islâmico submeteu papéis para conseguir recuperar a nacionalidade, depois de a ter perdido e que também colocou o ministro do interior Sajid Javid sob pressão. Um caso mediático que dividiu o Reino Unido e se tornou num exemplo do regresso de cidadãos europeus ocidente.