Reintrodução de bisontes na Europa

Repovoar o Cáucaso e o leste europeu com bisontes. Doze animais seguiram de Zoológicos de França, da Bélgica e da Alemanha para o parque natural de Shahdag, no Azerbaijão num programa iniciado em 2014 e que termina em 2024.

A reintrodução começou na Roménia e na Polónia... Agora está em curso no Azerbaijão. Um momento especial, já que os bisontes europeus estiveram extintos na natureza.

Para o especialista, Johannes Van Vlasakker, "a variedade das paisagens, com estepes, florestas ou desertos são o habitat ideal para esta e outras espécies que estavam consideradas extintas".

"O bisonte desapareceu do Cáucaso há muito tempo, especialmente do sul do Cáucaso. No Azerbaijão, por exemplo, nem sequer temos nome para ele. Desde que regressaram, têm atraído muita atenção", diz Elshad Askerov, da WWF Azerbaijão.

O programa de repovoamento foi lançado pela WWF com o governo do Azerbaijão e a associação ecológica IDEA Public Union.