Euronews Noite | As notícias do Mundo de 21 de outubro de 2019

Abrimos esta edição com as últimas do Brexit: O acordo conseguido com Bruxelas não foi votado no parlamento britânico depois de o presidente da Câmara dos Comuns, John Bercow, ter recusado avançar com a votação.

Depois seguimos para a Espanha, com a visita do primeiro-ministro espanhol a Barcelona. Pedro Sanchez foi apupado nas ruas da Catalunha, aquando se dirigia para um encontro com a polícia catalã.

Antes de terminamos esta edição do Euronews Noite, vamos até Portugal ver como o realizador português Nuno Beato está a criar a sua primeira longa metragem de animação com técnica stop motion.