Macedónia do Norte antecipa eleições

A Macedónia do Norte vai realizar eleições antecipadas em abril, oito meses antes do final da legislatura, depois da União Europeia ter negado ao país uma data para iniciar as negociações de adesão.

O primeiro-ministro Zoran Zaev, que colocou a entrada no bloco no centro do seu programa político, afirmou que cabe agora aos eleitores decidirem o rumo a tomar.

"O facto de sermos vítimas do erro histórico da União Europeia provoca amargura a todos nós. Também eu estou desapontado e zangado e sei que toda a nossa população sente o mesmo", afirmou Zaev.

Na reunião do Conselho da União Europeia, o presidente francês, Emmanuel Macron, liderou a oposição à abertura das negociações de adesão da Macedónia do Norte e da Albânia.

O líder gaulês argumentou que primeiro a União Europeia tem de reforçar as suas instituições.