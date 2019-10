Euronews Noite | As notícias do Mundo de 22 de outubro de 2019

Tamanho do texto

Abrimos esta emissão com as últimas sobre o Brexit, onde o parlamento britânico chumbou o calendário de dois dias para debater e votar o acordo de saída do Reino Unido da UE proposto pelo governo. Depois seguimos para o entendimento anunciado pelo governo russo e o governo turco sobre a ofensiva na Síria.

No fim da edição falamos também do que está a acontecer na Bolívia, depois da oposição alegar suspeitas de fraude nas eleições presidenciais que aconteceram este domingo.

Fechamos a emissão com os nomeados para a Bola de Ouro de 2019.