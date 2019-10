Justin Trudeau celebra vitória e conservadores a derrota da maioria

Justin Trudeau garantiu esta segunda-feira um segundo mandato à frente do Governo do Canadá, mas desta vez não vai contar com a maioria no Parlamento.

Com mais de 99% do escrutínio realizado, o Partido Liberal deverá ficar a pouco mais de dez lugares dos 170 necessários para controlar o parlamento, ainda assim o líder dos liberais celebrou em grande o triunfo.

"Que noite incrível. Obrigado a todos. De costa a costa a costa, os canadianos rejeitaram a divisão e negativismo. Rejeitaram os cortes e a austeridade. E votaram a favor de uma agenda progressista e de uma ação forte perante as alterações climáticas", afirmou o primeiro-ministro, que, tudo indica, será reconduzido no cargo.

Apesar do ambiente de festa, os liberais estão à beira de perder para a oposição cerca de 20 lugares na assembleia nacional.

O líder dos conservadores, o segundo partido mais votado, concedeu a derrota, mas entendeu como um aviso aos liberais a respetiva subida na representação parlamentar -- mais de vinte lugares.

"Esta noite, os conservadores deram um aviso a Justin Trudeau. E, senhor Trudeau, quando o seu governo cair, os conservadores estarão prontos e irão vencer", afirmou Andrew Scheer, o líder do Partido Conservador.

A terceira força política mais votada é agora o Bloco do Quebeque, um partido independentista, mas que até admite apoiar o governo após uma subida de 10 para 32 deputados.

O Novo Partido Democrático também sofreu uma queda nas urnas, cedendo 20 lugares e passando agora a ser a quarta força política no Canadá, com 24 representantes na assembleia nacional.