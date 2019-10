Barcelona depois dos protestos

Os protestos na Catalunha contra a sentença aos líderes do processo pela independência tiveram um impacto emocional, político e económico. Barcelona, uma das principais capitais turísticas europeias sofre as consequências.

As associações de comerciantes apontam para perdas entre 30 e 50%, no comércio e na restauração. Os hotéis admitem ter cancelado reservas, no entanto a baixa dos preços fez com que conseguissem manter uma taxa de ocupação positiva. Foi cancelado um congresso com 750 participantes e vários cruzeiros foram desviados de Barcelona na semana passada, mas o turismo tenta adaptar-se à situação.

As imagens de violência, para além de terem influência no aspeto económico, também podem ter um impacto na ida às urnas a 10 de novembro. Algumas sondagens preveem a ascensão da direita e colocam no terceiro lugar o partido de extrema direita Vox à frente do Ciudadanos e do Podemos.