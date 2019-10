Euronews Noite | As notícias do Mundo de 23 de outubro de 2019

Abrimos esta emissão com as últimas sibre a ofensiva turca na Síria. Os EUA decidiram suspender as sanções contra a Turquia, depois da Rússia decidir enviar as tropas para o território do nordeste da Síria para estender um cenário de trégua.

Depois seguimos para o Reino Unido, com a notícia que está a chocar o país. Foram encontrados 39 corpos dentro de um camião, num parque industrial na cidade de Essex. O condutor foi detido e é suspeito de homicídio.

Depois vamos até à Cimeira Rússia-África, onde vários líderes africanos discutem formas de cooperação bilateral e negócios com a Rússia.

Fechamos a emissão com a estreia do "O irlandês", o novo filme de Martin Scorsese, no Festival de Cinema de Roma.